Politiezone RIHO trekt tijdens drie controles zes rijbewijzen onmiddellijk voor vijftien dagen in

In de nacht van vrijdag op zaterdag voerde de verkeersdienst op drie plaatsen binnen de politiezone een verkeerscontrole uit.

De eerste controle vond plaats in de Meensesteenweg te Roeselare en dit van 18.00 tot 20.00 uur. Van 110 bestuurders werd een alcoholtest afgenomen. Twee van hen dienden hun rijbewijs tijdelijk af te geven respectievelijk voor drie uur en zes uur. Van 1679 voertuigen werd de snelheid gecontroleerd. 164 bestuurders reden te vlug.

89 in de bebouwde kom

Bij drie van hen werd het rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingehouden. Een trucker slaagde er in om met zijn trekker binnen de bebouwde kom aan een snelheid van 89 km/uur te rijden. De andere twee reden respectievelijk 88 en 100 km/uur. Daarnaast werd nog een voertuig geïmmobiliseerd wegens sturen spijts verval.

De tweede controle vond plaats in Izegem aan de centrale brug en dit van 21.15 uur tot 22.30 uur. Aan 72 bestuurders werd een ademtest opgelegd. Drie onder hen legden een positieve ademanalyse af. Van een bestuurder werd het rijbewijs ingehouden voor drie uur van de andere twee was dit zes uur.

Ook hier werd de snelheid gemeten. In de Gentseheerweg werden 181 voertuigen gecontroleerd. Een voertuig werd geflitst aan 98 km/uur waar 50 km/uur is toegelaten. Betrokkene zal later zich mogen verantwoorden voor de rechter. Een stuurverbod zal zijn deel zijn.

Interventiepatrouille

De laatste controle (van 23.45 uur tot 01.00 uur) werd gehouden te Roeselare en dit aan de brandweer in de Koning Albert I-laan. Aan 71 bestuurders werd een ademtest opgelegd. Zes onder hen reden onder invloed. Van drie personen werd het rijbewijs voor drie uur ingehouden, van twee andere zes uur en een bestuurder diende zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen af te geven.

In het centrum van Roeselare werd door een interventiepatrouille een voertuig opgemerkt dat het niet al te nauw nam met de verkeersregels en de snelheid. Toen de collega’s tot interceptie overgingen, poogde de bestuurder aan hoge snelheid de combi los te rijden in het centrum van Roeselare. Bij het uitdraaien van de Leenstraat reed betrokkene zich zelf klem in het verkeersdispositief waar 14 personeelsleden van de PZ RIHO hem met open armen opwachtten.

De bestuurder bleek een jonge bestuurder te zijn. Betrokkene had namelijk pas zijn rijbewijs van mei 2021. Hij legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs werd op bevel van de procureur onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Hij zal zich mogen verantwoorden voor de rechter en zal hoogstwaarschijnlijk zijn proeven voor het rijbewijs opnieuw mogen afleggen.