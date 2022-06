Politiezone RIHO neemt voor het eerst wagen in beslag na asociaal rijgedrag

De politiezone RIHO heeft de wagen van een 27-jarige man uit Roeselare in beslag genomen omdat hij er verscheidene verkeersovertredingen mee beging en hij telkens weer asociaal rijgedrag stelde.

Enkele maanden geleden werd een nieuw reglement goedgekeurd dat de bestuurlijke inbeslagname van voertuigen van chauffeurs die door hun rijgedrag de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar brengen voorziet. Afgelopen week werd een eerste voertuig bestuurlijk in beslag genomen. De politie had al een tijdje een 27-jarige bestuurder uit Roeselare in het vizier.

“Het asociale verkeersgedrag van de chauffeur was reeds enige tijd een doorn in het oog van de Roeselaarse centrumbewoners”, aldus Carl Vyncke van de politiezone RIHO. De politie registreerde in de voorbije maanden talrijke meldingen inzake verkeersonveilig en asociaal rijgedrag van betrokkene. De man versnelde herhaaldelijk en luidruchtig, driftte in bochten, zette luide muziek op en reed aan onaangepaste snelheid waardoor hij zwakke weggebruikers in gevaar bracht. “Ondanks verschillende meldingen kunnen we pas effectief optreden als er vaststellingen worden gedaan. We verhoogden de controles en voerden verscherpt toezicht toe”, aldus Vyncke.

Recent kon de politie de wagen onderscheppen terwijl hij opnieuw verkeersovertredingen beging en asociaal rijgedrag stelde. Het rijbewijs van de Roeselarenaar werd in opdracht van de procureur des Konings onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De bestuurder bleek niet aan zijn proefstuk toe en had voor gelijkaardige inbreuken zijn rijbewijs al eens voor vijftien dagen ingetrokken gezien. Zijn voertuig werd in beslag genomen, hij moet een boete van 250 euro betalen en ook de kosten van de opsleping en de bewaring dienen door hem worden betaald vooraleer hij zijn voertuig terug in bezit kan nemen.