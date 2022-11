Politiezone Mira voert samen met politiezone Vlas en RSZ-inspectie controles uit op sociale wetgeving

In de nacht van 24 november op 25 november controleerde de politiezone Mira samen met de politiezone Vlas en de RSZ-inspectie verschillende locaties in Waregem en Kortrijk.

Tijdens die controles werd in een fastfoodrestaurant in Waregem vastgesteld dat twee personen aan het werk waren die illegaal in het land waren. Ze waren ook niet legaal aan het werk. De twee personen werken voor een poetsdienst uit het Brusselse, die in onderaanneming werkt voor het fastfoodrestaurant.

De politiezone Mira werkt nauw samen met verschillende inspectiediensten zoals de RSZ om vooral de slachtoffers van illegale tewerkstelling te helpen. Het onderzoek wordt verder gevoerd door het arbeidsauditoraat van Brugge.

In andere eetetablissementen werden andere inbreuken inzake sociale wetgeving vastgesteld.