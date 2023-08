Politiezone Kouter haalt twee bestuurders onder invloed van drugs uit verkeer

Zowel in Ichtegem als in Torhout haalde de politiezone Kouter twee bestuudrers onder invloed uit het verkeer.

De eerste bestuurder werd kort voor 20 uur maandagavond onderschept langs de Stokerijstraat in Ichtegem. De aandacht van de patrouille werd getrokken doordat de nummerplaat die aan de auto hing gekoppeld is aan een ander voertuig.

De bestuurder, een 32-jarige man uit Kortemark, bleek geen rijbewijs te hebben. De wagen was ook niet ingeschreven en ook niet gekeurd. De bestuurder verkeerde bovendien onder invloed van verdovende middelen en legt een positieve speekseltest af. De wagen werd bijgevolg getakeld.

Zonder gordel

Ruim twee uur later zette de politie opnieuw een voertuig aan de kant, dit keer in de Eugeen Van Oyestraat in Torhout. De politiepatrouille merkte ter hoogte van de Viaductstraat een personenwagen op waarvan de bestuurder geen veiligheidsgordel droeg. De wagen werd in de Eugeen Van Oyestraat onderschept.

De 28-jarige bestuurder uit Torhout reed onder invloed van verdovende middelen en legde een positieve speekseltest af. Het rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.