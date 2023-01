Politiezone Grensleie voert controles op: Gewapende overvaller en drugskoerier gevat, vier jongeren die oude dame bedreigen opgepakt

Drie grote criminele feiten, drie keer succes voor de politiezone Grensleie. De voorbije week konden de agenten in Menen en Wevelgem verschillende daders vatten. Geen toeval, volgens hoofdcommissaris Didier Vandecasteele. “Toont dat lik-op-stukbeleid werkt.”

Het was wat afgelopen week in Menen en Wevelgem. Zo probeerden vier jonge gasten in Wevelgem een oud vrouwtje te beroven. “Ze deden zich voor als installateurs van Proximus en drongen binnen in haar woning”, vertelt hoofdcommissaris Didier Vandecasteele. “Ze probeerden haar af te persen met een mes en vluchtten met een kleine buit.”

Straffe feiten, maar de politie kon de daders al snel vatten. “Ze probeerden met de bus weg te gaan, maar dankzij schitterend speurwerk en attente patrouilles konden we het viertal snel oppakken. Ze werden voorgeleid voor de jeugdrechter die besloot hen te laten overbrengen naar een jeugdinstelling.”

Aan de grens in Menen kon een patrouille dan weer een drugskoerier vatten. “Er werd overgegaan tot controle en onze agenten troffen een grote hoeveelheid drugs en een grote som geld gevonden. Dealerhoeveelheden en dus werd de man voorgeleid en aangehouden.”

Dat was niet alles. Nog in Wevelgem kreeg pizzeria Domino’s ongewenst bezoek over de vloer. Een man stond er in de rij om te bestellen en sloeg toe wanneer de kassa openging. Hij haalde een pistool uit en griste een geldsom uit de kassa, waarna hij op de vlucht sloeg. “De man werd gefilmd waarna we hem dankzij overleg konden identificeren. Naar aanleiding van een gerichte fietspatrouille kon de man uiteindelijk in Menen opgepakt worden. De man zit momenteel in de gevangenis”, aldus Vandecasteele.

Toch opvallend, drie grote criminele feiten die drie keer succesvol werden opgelost door de politie. Al komt dat succes er niet zomaar. “Sowieso helpen de systematische controles in de Barakken in Menen, maar ik maakte er ook een stokpaardje van om zoveel mogelijk buiten op het terrein aanwezig te zijn”, meent Vandecasteele, die ook waarnemend korpschef is. “Het toont dat ons lik-op-stukbeleid werkt. We zien dat onze manschappen puik werk leveren, maar het moet ook criminelen afschrikken dat ze hier niet zomaar feiten kunnen plegen.”