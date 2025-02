Politiezone Gavers opent vernieuwde locatie in Harelbeke: “Op deze manier klaar voor de toekomst”

De politiezone Gavers heeft haar vernieuwde locatie in Harelbeke officieel geopend. Met de grondige renovatie is het de bedoeling dat de politiemedewerkers efficiënter en veiliger zullen kunnen werken. Burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze (team harelbeke) nam de honneurs waar.

Op vrijdagochtend 28 februari werd de vernieuwde locatie van de diensten interventie en wijk van de politiezone Gavers officieel in gebruik genomen. De vernieuwde burelen, gelegen aan de Deerlijksesteenweg 43 in Harelbeke, bieden een moderne en aangename werkplek voor de leden van de politiezone. Dankzij een grondige renovatie van vloer, muren en plafond en de installatie van een modern en energiezuinig HVAC-systeem, zullen de politiemensen in optimale omstandigheden kunnen werken.

Daarnaast werd er een nieuw lokaal voorzien voor de officier van de gerechtelijke politie (OGP). Zo is er nu ook een duidelijker zicht op de beschikbare manschappen en een groot opvolgscherm waarmee interventies in real-time op een kaart kunnen worden gevolgd. Dit draagt bij aan een efficiëntere en veiligere werking binnen de gebouwen en het cellencomplex, aldus de politiezone. Ook werden flexibele werkplekken gecreëerd door een combinatie van vaste computers en flexwerkstations met laptops, en is er een centraal punt ingericht voor operationele briefings om samenwerking en coördinatie te verbeteren.

Klaar voor de toekomst

Deze vernieuwingen kwamen tot stand in samenspraak met een werkgroep van medewerkers, zodat de vernieuwde werkplek optimaal aansluit bij de noden van het personeel. Korpschef Jean-Louis Dalle benadrukt het belang van deze modernisering: “Deze vernieuwde werkomgeving stelt onze medewerkers in staat om professioneel en kwalitatief hoogstaand werk te leveren. Onze politiezone is op deze manier klaar voor de toekomst.” Voorzitter van het politiecollege en burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze (team harelbeke) vulde aan: “De nieuwe ruimte biedt de politiemensen van de politiezone Gavers de mogelijkheid om op een professionele manier criminaliteit aan te pakken.”