Politiezone Gavers met nieuwe burgemeesters

De nieuwjaarsontmoeting van de politiezone Gavers in d’Iefte in Deerlijk was de vuurdoop voor de nieuwe burgemeesters van Deerlijk en Harelbeke. Er waren vereremerkingen tijdens het officiële moment en daarna een uitgebreide receptie. Burgemeester Louis Vanderbeken benadrukte dat het de uitdagingen zijn die de kern vormen van wat het korps bindt en motiveert. “Met wederzijds vertrouwen tussen de politiezone en onze gemeentebesturen en met vertrouwen in elkaar als grootste kracht voor dit team.” Na de huldigingen werd een groepsfoto genomen. (MVD/foto MVD)