Politiezone Gavers lanceert campagne ‘Tik… Tok’ om veilig GSM-gebruik in het verkeer te bevorderen

De Politiezone Gavers lanceerde haar nieuwe bewustwordingscampagne genaamd ‘Tik … Tok’, gericht op het veilige gebruik van mobiele telefoons in het verkeer. De campagne ‘T heeft als doel de aandacht te vestigen op het groeiende probleem van GSM-gebruik door fietsers en bestuurders van andere transportmiddelen tijdens het rijden. De campagne loopt van 2 oktober tot 6 november.

“Deze zorgwekkende trend brengt de verkeersveiligheid in gevaar brengt en betekent extra risico’s voor de weggebruikers”, duidt commissaris Tamara Lavrijsen. “Mobiele telefoons zijn in de hedendaagse samenleving onmisbaar geworden, maar dat het gebruik ervan in het verkeer moet op een veilige en verantwoorde manier gebeuren. Vooral jongeren worden in de media geassocieerd met het gebruik van hun telefoons tijdens het fietsen, maar Politiezone Gavers heeft intussen kunnen vaststellen dat mensen van alle leeftijden zich wel eens schuldig maken aan deze gevaarlijke gewoonte.”

De boete voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het fietsen bedraagt maar liefst 174 euro

De politiezone benadrukt dat het niet louter om een onschuldige handeling gaat. “Net zoals voor bestuurders van motorvoertuigen, wordt het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het fietsen beschouwd als een ernstige overtreding. Het gebruik ervan achter het stuur kan andere weggebruikers direct in gevaar brengen en heeft een impact op de algemene verkeersveiligheid”, zegt inspecteur-motard Tom Vanhuysse. “In lijn met de ernst van de overtreding is de boete voor het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het fietsen dezelfde als voor bestuurders van motorvoertuigen. Deze boete, exclusief administratieve kosten, bedraagt maar liefst 174 euro.”

Een oproep tot verantwoordelijk gedrag op de weg

Om de bewustwording te vergroten en het belang van veilig GSM-gebruik in het verkeer te benadrukken, zal Politiezone Gavers gedurende de campagneperiode van 2 oktober 2023 tot 6 november 2023 informatie verspreiden via banners op drukke locaties. “De politiezone roept ALLE weggebruikers op om verantwoordelijkheid te nemen en zich bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden. De campagne ‘Tik…Tok’ van Politiezone Gavers is een oproep tot verantwoordelijk gedrag op de weg. Samen kunnen we de verkeersveiligheid verbeteren en een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van onze gemeenschap”, aldus nog commissaris Lavrijsen.