Politiezone Blankenberge-Zuienkerke zwaait korpschef Hans Quaghebeur uit: “Opvolger zal grote schoenen te vullen hebben”

Donderdagmorgen werd in Blankenberge Hans Quaghebeur (65) uitgezwaaid. De muzikale korpschef heeft er een indrukwekkende carrière op zitten.

Na een carrière van een halve eeuw, hing korpschef Hans Quaghebeur van politiezone Blankenberge-Zuienkerke vandaag z’n uniform aan de haak. Hans heeft in z’n carrière heel wat watertjes doorzwommen. De Koninklijke Militaire School, het Mobiel Legioen en de Rijkswacht passeerden de revue. In 2006 koos hij voor de lokale politie. Geboren in een artistiek gezin, was het volgens waarnemend korpschef Dimitry Van Damme niet vanzelfsprekend dat Quaghebeur bij de arm der wet wou. “Het zal thuis wel even schrikken geweest zijn toen Hans aangaf naar de Koninklijke Cadettenschool te willen gaan”, zei deze. Dat was in ’73. Vier jaar later was Quaghebeur klaar voor de Koninklijke Militaire School in Brussel, waar hij aanvankelijk de ambitie had om piloot te worden bij Defensie. “Maar dat lukte niet wegens een probleem met zijn zicht. Blijkbaar was dat later, bij de rijkswacht dan weer geen probleem”, grapte waarnemend korpschef Dimitry Van Damme.

Brussel

Quaghebeur zwaaide vervolgens in ’83 af als pelotonscommandant. Hij ging toen aan de slag in de Brusselse regio, waar hij onder meer de ‘Europese tops’ in goede banen hielp leiden. Maar ook op het pauselijke bezoek in Ieper was hij erbij. “In ’86 vervoegde hij het rijkswachtdistrict Brugge, een stapje dichter bij huis”, aldus Van Damme. Later, onder minister Verwilghen, was Quaghebeur ook nog een paar jaar verbindingsofficier. Hij sloot zijn carrière bij de federale politie af bij Interpol. “Hans zag toen het licht en koos voor de lokale politie. Uit negen kandidaten werd hij weerhouden als korpschef van onze politiezone, een job die hij later zelf zou omschrijven als de mooiste functie uit zijn hele rijkgevulde carrière. Hij heeft hier in die 16 jaar een innovatief en sterk team uitgebouwd”, aldus nog Dimitry Van Damme. Ook procureur Filiep Jodts had voor de uittredende korpschef een goed woordje over. “Een man op zijn plaats”, noemde hij hem, “met af en toe een vleugje humor maar anderzijds ook twee voeten op de grond. En hij had een oogje op mijn secretaresse”, plaagde hij.

Zwarte Piet

“Ontstellend hoeveel de samenleving in de loop der jaren veranderd is. Toen ik vijftig jaar geleden aan mijn carrière begon, was een boekentas nog een kannasière en was Zwarte Piet nog gewoon zwart”, stak Quaghebeur zelf van wal. Hij maakte de betogingen in de Voerstreek mee, de sluiting van de mijnen in Limburg, de scheepsramp met de Herald of Free Enterprise, het Heizeldrama en de Bende van Nijvel,… “En ook de politiehervorming, de terreurdreiging, de illegale immigratie en – dichter bij huis – de strandrellen in Blankenberge zijn me bijgebleven. En tussendoor moesten we ook nog een pandemie in goede banen zien te leiden. Mijn job was met andere woorden nooit saai.”

Quaghebeur was korpschef onder zeven burgemeesters: twee in Zuienkerke en vijf in Blankenberge. “Maar het was burgemeester Monset die het aandurfde om mij korpschef te maken. Misschien stond ik bij mijn korps bekend als een wat afstandelijke chef, maar ik vond dat ik mij als eindverantwoordelijke niet kon permitteren een ‘allemansvriend’ te zijn. Het is nu aan mijn opvolger om de boel hier recht te houden.”

Hobby’s

Quaghebeur krijgt nu meer tijd voor zijn hobby’s: hij bespeelt een twintigtal muziekinstrumenten – is zelfs te horen op een paar nummers van clouseau – en zeilt ook. Eigenlijk had hij acht jaar geleden al zijn kepie aan de wilgen kunnen hangen. “Maar toen was ik daar nog niet klaar voor. Ik ben dus eigenlijk al acht jaar over tijd”, klonk het nog. Burgemeester Björn Prasse had het laatste woord. “Hans is de voorbije 16 jaar een kompas voor orde, veiligheid en tucht geweest. Hij was een uitmuntende korpschef, zijn opvolger zal grote schoenen te vullen hebben.”

Quaghebeur laat een goed geoliede politiezone achter: hij moderniseerde het korps en investeerde in veiligheid, van nieuwe wapens tot bodycams.