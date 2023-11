Politiezone Arrondissement Ieper waarschuwt voor bovengedreven obussen door wateroverlast: “Nog altijd gevaarlijk, zeker nu boeren nog vlug willen oogsten”

De politiezone Arrondissement Ieper waarschuwt na de hevige wateroverlast van de afgelopen dagen voor obussen. “Nu alles zo nat is, willen sommige landbouwers nog vlug hun laatste oogst uit de grond halen voor die daar zou beginnen rotten. Dan gaan ze nogal haastig te werk en stapelen de gevonden obussen zich snel op zonder dat er per se een melding gebeurt. Dat is gevaarlijk en daarom moeten ze ons direct contacteren als er een gevonden wordt”, zegt Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper.

De afgelopen dagen kregen de politiezone Arrondissement Ieper heel wat meldingen binnen over gevonden obussen, projectielen daterende uit de Eerste Wereldoorlog. “Sowieso krijgen we op een gewone dag zo’n 5 à 6 meldingen binnen van een gevonden obus. We zijn het dus wel gewend, maar nu zijn het er opvallend meer dan gewoonlijk”, stelt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper.

“Nu de wateroverlast over is, willen veel landbouwers vlug hun oogst binnenhalen voor die begint te rotten, maar je moet voorzichtig blijven met obussen”

“Nu de wateroverlast van de afgelopen dagen wat begint weg te trekken, willen veel landbouwers nog vlug hun laatste oogst binnenhalen voor die begint te rotten in de grond. Normaal moeten de werken stilgelegd worden, wanneer er een obus gevonden wordt en is de procedure dat de politie moet langskomen voor een vaststelling en dan wordt beslist of de ontmijningsdienst DOVO onmiddellijk ter plaatse moet komen of niet.”

Grote haast en hopen obussen

“Maar door de grote haast bij de oogst worden die projectielen nu vaak verzameld op een hoop en dat is niet zonder gevaar. Dan krijgen we dingen te zien, zoals de hele hoop obussen op de foto. We hebben besloten om die te delen op Facebook om mensen ervan bewust te maken dat dit absoluut niet zo hoort”, gaat Glenn verder.

(Lees verder onder de Facebookpost)

“Tijdens die oogstwerken nu komen er soms volledige exemplaren naar boven, maar soms gaat het ook om halve afgebroken obussen, zoals een kop of dergelijke. Het is dan niet zo makkelijk om vlug die koppen te herkennen tussen de aardappelen op het veld of langs de straat. En dat is gevaarlijk, want zelfs al zijn die obussen meer dan 100 jaar oud, toch kunnen ze nog een gevaar vormen!”

Exacte locatie via app

De kern is dus om altijd de politie te verwittigen in dergelijk geval. “Natuurlijk reageren er nu ook mensen dat er bij hen in de buurt een obus ligt en dat die na een lange tijd nog niet opgehaald werd. Maar wij krijgen veel meldingen binnen hierover. Sommige meldingen zijn ook niet altijd even duidelijk, als het gaat om “het kapelletje in de Boomstraat”, waar er 7 zo’n kapelletjes staan. Dan is het voor onze patrouilles moeilijk om te zoeken naar de obus.”

‘Als je een melding maakt, deel je best ook een exacte locatie van waar die obus ligt”

“Daarom doen mensen best zo gedetailleerd mogelijk hun melding. Dat kan ook via onze gratis app, die we een tweetal jaar terug gelanceerd hebben. Daarmee kunnen mensen ons een foto sturen en krijgen wij bij die foto dan de exacte coördinaten van de plaats waarom die foto verstuurd werd. Dan kunnen we veel vlugger de obussen terugvinden. Onze manschappen zullen dan een vaststelling maken en DOVO verwittigen”, besluit Glenn.

Heb je zelf een obus gezien in de regio van Ieper? Verwittig dan de politie via de app op jouw smartphone of via het nummer 057 230 500.