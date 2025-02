Politievoertuigen in een nieuw jasje

Korpschef Dimitry Van Damme mocht uit handen van burgemeesters Björn Prasse en Annelies Dewulf de sleutels ontvangen van een nieuw politievoertuig. Het voertuig, een Mercedes uitgerust in het battenburgpatroon, zal ingezet worden binnen de dienst interventie en zal bijgevolg regelmatig te zien zijn in het straatbeeld. “Sinds enkele weken krijgen alle recente voertuigen binnen onze zone een battenburgmarkering. Dit patroon bestaat uit grote reflecterende vakken in fluogeel en donkerblauw, waardoor de voertuigen zichtbaarder zijn in het verkeer en bij incidenten. Er wordt steeds een contrast gemaakt tussen een lichte en een donkere kleur. De lichte kleur is meestal fluorescerent voor optimale zichtbaarheid overdag en bij zonsopgang en -ondergang. Voor optimale zichtbaarheid in het donker is het volledige patroon meestal retroreflectief. In goede omstandigheden kan een voertuig met een battenburgpatroon tot op minstens 500 meter ver waargenomen worden. Vanaf heden zal deze ‘nieuwe look’ gebruikt worden voor alle nieuwe voertuigen binnen onze zone zodat de uniformiteit binnen, maar ook daarbuiten een heel stuk hoger wordt”, zegt politiewoordvoerder Jan Maertens. (WK/foto WK)