Politievaartuig SPN-01 in Oostende gedoopt

Vanmiddag werd in de Oostendse haven het nieuwe patrouillevaartuig SPN-01 gedoopt door de meter en bokskampioene Delfine Persoon, zelf inspecteur bij de Federale Politie.

Het 20 meter lange vaartuig werd op een werf in Estland gebouwd en kan een topsnelheid halen van 27 knopen of zowat 50 km per uur. Zijn economisch snelheid is 18 knopen. De SPN-01 opereert in de Belgische Noordzee en dus ook in de kusthavens Nieuwpoort, Oostende, zijn thuishaven, Blankenberge en Zeebrugge. In nauwe samenwerking met de Scheepvaartpolitie van de Federale Politie werd het nieuwe patrouillevaartuig SPN-01 uitgetekend en gerealiseerd.

Toptechnologie

“Het nieuwe vaartuig voor de Scheepvaartpolitie is uitgerust met de modernste technologie en onderhoudsvriendelijke materialen,” zegt Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het agentschap MDK. De scheepsmotoren werken op zwavelarme brandstof waardoor het brandstofverbruik tot 45% lager ligt in vergelijking met het vorige patrouillevaartuig. De motoren leveren rechtstreeks de elektriciteitsvoorziening voor het hele vaartuig en de warmterecuperatie van de motoren zorgt voor een groot gedeelte van de verwarming aan boord.

Eerstelijnspolitiezorg

De commissaris-generaal van de Federale Politie, Marc De Mesmaeker: “Onze Noordzee, met een oppervlakte die overeen komt met de provincie West-Vlaanderen, betreft een zeer drukbevaren gebied waar verschillende gebruikers met soms conflicterende belangen hun dagelijkse activiteit uitvoeren. Daarnaast is ons Noordzeegebied ook een potentieel ‘werkgebied’ voor mensensmokkel, drugshandel, milieudelicten, en liggen er in dit gebied een aantal kritieke infrastructuren die de nodige aandacht vereisen.“

24 op 24

Dirk Van Nespen, directeur van de Scheepvaartpolitie van de Federale Politie: “Voor onze patrouillevaartuigen op zee werken we al lang samen met Vloot. De SPN-01 zal ingezet worden voor de eerstelijnspolitiezorg. Het kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 uitvaren.”

De varende bemanning van het schip, een schipper en matroos, wordt geleverd door Vloot van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). De politionele operaties op zee gebeuren door twee leden van de scheepvaartpolitie zelf. De bouw van de SPN-01 kostte om en bij de 2,3 miljoen euro. (ML)