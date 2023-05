Politieraadslid stelt malaise Spoorkin aan de kaak

Raadslid Karolien Avonture (Gemeentebelangen-CD&V) uit Alveringem heeft tijdens de politieraad voorzitter en burgemeester Peter Roose op de rooster gelegd omtrent de werking van politiezone Spoorkin (Veurne, Alveringem, Lo-Reninge). Het personeelsbeleid draait volgens haar “vierkant”.

“Het is al een tijdje dat ik via verschillende bronnen opvang dat de werking binnen politiezone Spoorkin en meer specifiek het personeelsbeleid vierkant draait”, richtte raadslid Karolien Avonture zich tot korpschef Peter Billiouw en Veurns burgemeester en voorzitter van de politieraad en het politiecollege Peter Roose.

Depressie

“Goede medewerkers vallen langdurig ziek uit en zitten zelfs thuis met een zware depressie. Ik heb begrepen dat Liantis, de organisatie voor welzijn en preventie op het werk, ook aan de alarmbel trekt en dat als gevolg daarvan het politiecollege beslist heeft om alle medewerkers van Spoorkin te bevragen over hun psychosociaal welbevinden op de werkvloer. Alles opgeteld, lijkt mij dit behoorlijk ernstig. Wat zullen jullie hieraan doen?”, wilde Karolien Avonture weten.

Verveeld

Beide heren zaten duidelijk zeer verveeld met de stevige vraag van het Alveringemse politieraadslid. Maar omdat Karolien Avonture een raadslid is dat zich niet snel laat afschepen, kon men niet anders dan haar die te laten stellen en erop te reageren. Karolien Avonture kreeg daarbij de steun van één mederaadslid: Wouter Vanlouwe die in Veurne in de oppositie zit.

“Het is de plicht van alle raadsleden om te willen geïnformeerd zijn en hun recht om van dergelijke dossiers op de hoogte te zijn”, sprak hij.

Ziekte

Burgemeester Roose riposteert: “Er zijn in een politiekorps altijd mensen die ziek zijn”, opperde hij. Vervolgens uitte hij de belofte om eenmaal dat de resultaten van de analyse van Liantis bekend zijn, die op de politieraad bekend te zullen maken. (AB)