Politieman betrapt in Libellebos

Een politiefunctionaris van politiezone RIHO werd afgelopen maart betrapt in het bosje bij De Libelle in Marke terwijl hij seks had met een andere man, in zijn dienstvoertuig nog wel. Het parket is een onderzoek gestart voor zedenschennis en bij RIHO is een tuchtonderzoek aan de gang.

Op 14 maart was de man met zijn anoniem dienstvoertuig aan het rijden, al zou hij op dat moment niet in dienst geweest zijn. De veertiger pikte een andere man op en samen trokken ze naar het Libellebos in Marke, een notoire ontmoetingsplaats voor homo’s die er vaak komen om seks te hebben.

Dit tot ergernis van de buurtbewoners die eerder al klaagden over de overlast. Om die reden voert de politiezone Vlas er regelmatig patrouilles uit. Tijdens zo’n patrouille stootten ze op de politiefunctionaris van RIHO die ze betrapten tijdens de daad. Ze stelden een PV op en het parket van Kortrijk bevestigt dat naar aanleiding daarvan een onderzoek loopt voor feiten van openbare zedenschennis.

“De federale gerechtelijke politie zal dit onderzoek voeren”, zegt de woordvoerster van het parket. “Dat wil niets zeggen over de ernst van de feiten, dat is om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen.”

(JF)