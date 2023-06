Politiehond Storm week werkonbekwaam na slagen en schoppen

Storm, één van de honden van politie Oostende, moet een weekje bekomen nadat hij zaterdagavond ernstige slagen en schoppen kreeg van een agressieve hotelgast. “Dat een politiehond gewond raakt door agressie is eerder uitzonderlijk”, zegt Eline Goeminne van de Oostendse politie.

Het incident dateert van de nacht van zaterdag op zondag. In een hotel in het centrum moest de politie verscheidene keren tussenkomen voor vier gasten die meerdere keren de boel op stelten zetten. “Ze zorgden voor geluidsoverlast en kregen van onze ploeg een waarschuwing. Ze bleven echter de nachtrust van de andere gasten verstoren, waarop de hoteluitbater ons opnieuw belde. Hij wilde de gasten het hotel uitzetten maar die weigerden dat”, zegt Eline Goeminne.

Ook bij aankomst van de politie stelden de vier mannen zich agressief op. De interventiepatrouille besliste daarop om een hondenteam in bijstand te roepen. “Zo hebben we de mannen naar de parking van het hotel kunnen brengen maar daar is het tot een conflict gekomen, waarbij de mannen gewelddadig werden. Eén van hen was bijzonder agressief, waarop we Storm hebben ingezet om hem te neutraliseren. We hebben Storm eerst laten blaffen, zoals het protocol voorschrijft, maar hebben hem dan ook moeten loslaten. Storm heeft de man in het been gebeten, waarop hij van de man verschillende slagen en schoppen kreeg”, klinkt het.

De agressieveling werd naar het ziekenhuis gebracht en ook Storm had verzorging nodig. De politiehond zal een weekje thuis in zijn mand moeten blijven om te bekomen. “Uiteraard hebben wij de nodige processen-verbaal opgesteld voor slagen en verwondingen en weerspannigheid. Of de daders zich voor de rechtbank zullen moeten verantwoorden, is een beslissing voor het parket. Gelukkig zijn dergelijke incidenten met onze honden eerder uitzonderlijk”, klinkt het.