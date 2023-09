Politiegebouw Maria Van Bourgondië te koop

De politiezone Kouter heeft het politiegebouw aan de Maria Van Bourgondiëlaan (foto) te koop gezet. Het gaat om het vroegere rijkswachtcomplex dat in 1994-1995 opgetrokken werd. Het is de bedoeling dat de meeste manschappen van de zone tegen eind dit jaar in het nieuwe centrale politiegebouw aan de Ambachtstraat terechtkunnen, vandaar de verkoop. De instelprijs bedraagt 590.000 euro. De hoogste bieder krijgt het pand toegewezen. Het bevindt zich net naast de parking van AD Delhaize. Voorts zal het oud-vredegerecht op het Conscienceplein, waar zich nu nog de wijkpolitie bevindt, een nieuwe bestemming krijgen. Misschien wordt het weer vredegerecht. (JS)