Politie zoekt man voor aanranding in openbare toiletten in Middelkerke

De federale politie is op zoek naar een man, die vorige zomer een uitbaatster van de openbare toiletten in Middelkerke aanrandde. Op zondag 28 augustus 2022 rond 17 uur lokte een man van ongeveer 30 tot 35 jaar oud de vrouw naar een wc-hokje, waar hij haar vastgreep en eiste om hem oraal te bevredigen. Het slachtoffer kon weg geraken, waarna de man van 1,75 meter met kort geschoren donker haar en een opvallende oorbel met een kruis samen met twee vrienden gewoon wegwandelde. De man werd sindsdien nog niet gevonden, daarom lanceert de politie op vraag van het parket van West-Vlaanderen een opsporingsbericht.

Op zondagnamiddag 28 augustus 2022 ging een man van ongeveer 30 à 35 jaar oud en 1,75 meter lang op een uur tijd verschillende keren naar de openbare toiletten in ter hoogte van de Zeedijk aan de Paul de Smet de Naeyerstraat in Middelkerke. De man bleef lange tijd op de zeedijk samen met twee andere mannen. Dat is duidelijk op de bewakingsbeelden.

Rond 16.40 uur ging de man voor een derde keer naar de openbare toiletten en toen probeerde hij de uitbaatster van de toiletten in kwestie te verkrachten. Hij lokte haar in een wc-hokje, waarop hij haar vastgreep en haar in gebrekkig Engels om hem oraal te bevredigen. Het slachtoffer kon zich verweren en bij de man weg geraken. Hierbij liep ze enkele kneuzingen op.



Weg gewandeld alsof er niets gebeurd was

Daarna stapte de man het toilet buiten alsof er niets gebeurd was en wandelde hij met een van zijn vrienden in de richting van de Paul de Smet De Naeyerstraat. De politie is nu op zoek naar de man of twee andere personen, die bij hem waren. De verdachte in kwestie heeft een gebruinde huidskleur en is normaal gebouwd. Hij had kort geschoren donker haar. Op het moment van de aanranding droeg de man een opvallende oorbel met een kruis in zijn linkeroor, een zwart T-shirt, zwarte short en badslippers.

De tweede man bij de verdachte had ook kort donker haar en een kort geschoren baard. Hij droeg een zwarte pet, een zwarte T-shirt, een bleke korte broek en zwarte schoenen. Hij had een witte plastic zak bij zich en was voortdurend bezig op zijn gsm. De derde man droeg wellicht een blauwe, korte broek en een zwarte T-shirt met print.

Wie meer informatie heeft kan de politie contacteren via het telefoonnummer 0800/30.300 of het online formulier invullen.