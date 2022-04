Politie zoekt jongeren die ontvoering verhinderden

De lokale politie van Middelkerke is op zoek naar enkele jongeren die in januari een ontvoeringspoging verhinderden in Westende. De 14-jarige Lucie Yuce ontsnapte dankzij hen aan erger.

Lucie Yuce stond op woensdagavond 26 januari op de tram te wachten aan de halte Calidris in Westende toen ze benaderd werd door een vreemde snuiter. De man greep haar pols en vroeg of ze wou meekomen. “Enkele jongeren zagen het gebeuren en zijn tussenbeide gekomen. Ze hebben de man ook enkele schoppen verkocht”, getuigde ze daarover in onze krant. De belager kon ontkomen, waarop Lucie met haar moeder aangifte deed bij de politie.

Ruim drie maanden daarna is het onderzoek naar de ontvoeringspoging nog altijd aan de gang. De lokale politie van Middelkerke doet daarom voor de tweede keer een oproep naar getuigen. “We zijn op zoek naar de jongeren die het meisje geholpen hebben, maar ook naar andere mogelijke getuigen. Mensen die op die bewuste avond iets verdachts gezien hebben, wordt uitdrukkelijk verzocht om zich te melden”, zegt commissaris Kris Daels van de lokale politie. Wie de politie kan helpen, kan terecht op 059/312.312 of pz.middelkerke.recherche@police.belgium.eu.