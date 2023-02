Politie zit voortvluchtige homejackers op de hielen, voertuig in Rekkem in beslag genomen

Tijdens de nacht van woensdag op donderdag ontplooide zich een indrukwekkende politiemacht in en rond Lauwe. De ordediensten waren er met man en macht op zoek naar twee gewapende homejackers, die eerder in Brugge hadden toegeslagen. Beiden konden ontkomen al zit de Franse politie minstens één van hen op de hielen.

Tientallen politieploegen uit verschillende zones, de Federale Wegpolitie die zowat alle op- en afritten van de E17 had afgesloten en de politiehelikopter die boven Lauwe draaide. Het was een bewogen nacht voor de inwoners van Rekkem en Lauwe, die angstvallig de klopjacht van achter gesloten deuren konden volgen.

Brutale homejacking

“In Brugge gebeurde eerder die avond een brutale homejacking”, verduidelijkte korpschef Didier Vandecasteele in een verklaring. “Twee gewapende mannen gingen er op de vlucht met de buit maar werden al snel opgemerkt door onze collega’s van de wegpolitie. Het scenario ontpopte zich tot een achtervolging aan hoge snelheid op de autosnelweg, waarbij snel duidelijk werd dat de daders richting Frankrijk reden. Verschillende eenheden van de Federale Wegpolitie en de zones van de Lokale Politie hadden de afritten van de E17 gebarricadeerd en ter hoogte van de grensovergang in Rekkem stond de Franse politie klaar. Ter hoogte van de afrit van Rekkem verlieten de homejackers de autosnelweg, waar ze werden opgewacht door onze mensen die er een spijkereg hadden ontplooid. Die mistte zijn effect niet waardoor ze het voertuig ter hoogte van de Dronckaertstraat hebben moeten achterlaten.”

Ontkomen ondanks politiehelikopter

Wat volgende was een regelrechte klopjacht waarbij tientallen eenheden van de politie werden ingezet. “We konden de zone waar de verdachten zich bevonden inderdaad isoleren tot de streek rond het Kraaiveld”, klonk het nog. “Alle toegangswegen werden afgesloten en er werd ook intensief gefouilleerd en gezocht. Met de steun van de politiehelikopter werd ook vanuit de lucht gezocht. Helaas slaagde het gewapende duo erin de vlucht te nemen en verdwenen ze in de nacht, met hun buit. Hun voertuig werd door onze diensten in beslag genomen.”

Adressen gevonden

Het tweetal kon ontkomen maar de Franse politie zette ondertussen het onderzoek verder. “Op basis van enkele verklaringen konden onze Franse collega’s een link leggen met minstens een van de twee verdachten”, sloot de korpschef af. “Ze trokken deze morgen vroeg reeds naar zijn gekende adressen in de hoop er een doorbraak te forceren.”