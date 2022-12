Politie zet nieuwe en gepensioneerde collega’s in de kijker op maandelijkse drink

Tijdens een maandelijkse drink van de vzw Vriendenkring Oostendse Politie (VOP) werden zowel nieuwe als voormalige politiecollega’s in de kijker geplaatst. De VOP werd meer dan 20 jaar geleden in de schoot van Politie Oostende opgericht.

Hun doel: op een informele manier de samenwerking tussen de verschillende politiediensten en -personeelsleden bevorderen. Behalve in de zomer organiseren ze elke maand een gemoedelijke bijeenkomst in de kantine. Op zo’n bijeenkomst wordt altijd tijd en ruimte gemaakt om nieuwe en gepensioneerde collega’s te eren. Dat was ook nu het geval. Vijf nieuwe operationele politieleden en acht collega’s op rust kregen een geschenk aangeboden vanuit het korps.

Op de foto zien we drie van de vier nieuwe collega’s voor de wijkpolitie en één voor de sociale cel. © PM

“Door de coronapandemie konden dergelijke momenten jammer genoeg een hele tijd niet doorgaan”, geeft korpschef Philip Caestecker mee. “Toch vinden we het belangrijk, ook al zijn deze collega’s al even op rust of al even nieuw in het korps, om ze in de bloemetjes te zetten. Het is een moment om hen te bedanken en om hen welkom te heten.”

