Politie Westkust waarschuwt voor dieven met listen van ‘defecte auto’s en stadsplannen’

Politiezone Westkust waarschuwt voor listige dieven in de zone. Zowel maandag als dinsdag werden twee vrouwen beroofd van hun handtas waarbij de dieven een list gebruikten. “De ene keer deed een man alsof er iets defect was aan het voertuig van het slachtoffer en een tweede keer legde een vrouw een stadsplan op de rollator van een bejaarde vrouw om de handtas te stelen”, klinkt het bij de politie.

Zowel maandag als dinsdag kreeg de politie een melding binnen van diefstallen waarbij een list werd gebruikt. De eerste feiten gebeurden maandag om 15.50 uur in de Leopold II Laan in Koksijde. Een 66-jarige vrouw uit Koksijde werd benaderd door een onbekende man toen ze wou wegrijden met haar geparkeerd voertuig. De man kwam naast haar voertuig staan en wees naar het voorwiel van haar wagen. Daarop trok hij het passagiersportier open en stak zijn hoofd in het voertuig. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om ongemerkt de handtas van het slachtoffer te stelen.

De tweede feiten gebeurden dinsdag om 18.30 uur in de Zeelaan in De Panne. Een 74-jarige vrouw uit De Panne werd aangesproken door een onbekende vrouw. De onbekende duwde het slachtoffer een stadsplan onder de neus en vroegde weg. Ondertussen slaagde ze erin om ongemerkt de brieventas vanuit de handtas van het slachtoffer te stelen. Ze gebruikte hierbij het stadsplan dat ze op de rollator van de slachtoffer had gelegd.

Meteen politie bellen

“We waarschuwen voor deze listige dieven in onze politiezone”, klinkt het bij de politie. “Wie plots aangesproken wordt door iemand die beweert dat er een defect aan je wagen is, raden we aan hier niet op in te gaan en meteen de ramen en deuren van de auto te sluiten. Ook vragen we op je hoede te zijn als een onbekende vrouw je plots aanspreekt met een stadsplan. Als je slachtoffer bent van deze dieven contacteer ons dan op 058/53.30.00 of 101 zodat we hen snel kunnen arresteren.” (JH)