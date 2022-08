Politie Westkust verwelkomt Yeyo, de nieuwe pup bij de hondengeleiders

Het hondenteam van politiezone Westkust telt voortaan drie honden. Naast Miss en Marco, die al langer de dienst uitmaken, verwelkomt de zone nu pup Yeyo. De Mechelse herder begint nu aan zijn vooropleiding.

Nieuwe rekruut Yeyo vervoegt vanaf nu het hondenteam van politiezone Westkust. “Na een zoektocht van een aantal maanden naar een geschikte pup vonden we Yeyo in een kennel in het Limburgse Beringen”, zegt woordvoerster Hélène Ingels van Westkust. “Yeyo werd geboren op 25 juni 2022 en is nu acht weken oud. Zijn ouders, Qay en Tosca van de Heide-Wachter zijn allebei Mechelse herders. Op dit moment is Yeyo nog niet in dienst maar start hij wel aan een vooropleiding. Elke dag vergezelt hij inspecteur Verschuere naar het werk en gaat hij mee op patrouille. Op deze manier went hij aan zijn omgeving en traint hij op gehoorzaamheid en socialisatie. Hij verblijft bij het gezin van inspecteur Verschuere en hun twee honden, een Duitse en een Zwitserse herder. Als Yeyo één jaar oud is, zal worden getest of hij dient voor het werk als politiehond. Pas als hij voor de testen slaagt, kan hij aan zijn opleiding starten en komt hij bij politiezone Westkust in dienst als volwaardig lid van ons korps. Het is de bedoeling om Yeyo na zijn opleiding in te zetten als dual-purpose hond. Dit betekent dat hij zal fungeren als patrouillehond en als actieve drugshond. Op deze manier zal hij naast patrouilleren ook verdovende middelen kunnen zoeken in gebouwen maar ook in voertuigen en bij mensen.

Samen met collega-viervoeters Miss en Marco en collega-hondengeleiders inspecteur Tourlouse en inspecteur Nyffels zullen Yeyo en inspecteur Verschuere regelmatig trainen met de andere hondengeleiders binnen ANTW4WVL. ANTW4WVL is een samenwerkingsverband van mensen en middelen tussen PZ Antwerpen, PZ Polder, PZ RIHO, PZ Vlas en PZ Westkust. Binnen de politiezones Polder, RIHO, Vlas en Westkust is er altijd één hond en hondengeleider van wacht zodat men altijd op de expertise van een politiehond kan rekenen. Ook met andere lokale en federale hondenteams zal Yeyo trainen.” (JH)