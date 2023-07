Politie Westkust verwelkomt opnieuw extra politiekrachten tijdens de zomer

Sinds dit weekend telt politiezone Westkust negen nieuwe politiekrachten uit het binnenland om de drukke zomer te helpen aanpakken. Het gaat intussen om een jaarlijkse traditie.

Acht van de negen collega’s die tijdens het zomerseizoen politiezone Westkust versterken werden zaterdag al verwelkomd. “Het gaat om vier collega’s van politiezone Antwerpen, vier collega’s van de federale politie en één collega van politiezone Brussel Hoofdstad Elsene”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “Zij bieden tijdens het drukke zomerseizoen extra steun aan onze politiezone. In augustus worden de vier collega’s van politiezoe Antwerpen afgewisseld door vier nieuwe collega’s. De vijf andere collega’s blijven hier zowel in juli als in augustus. Daarnaast kunnen we steeds rekenen op de steun van de andere politiezones binnen ANT4WVL en op de reguliere steun van de federale cavalerie. We zijn klaar voor een bruisend en veilig topseizoen aan de Westkust.”

De versterking voor Westkust tijdens de zomermaanden is intussen een jaarlijkse traditie. (JH)