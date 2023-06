Politie Westkust stelt vijf overtredingen vast op uitzonderlijk vervoer tijdens nationale actie

Politiezone Westkust (De Panne/Nieuwpoort/Koksijde) nam vorige week deel aan de nationale actie op de controle van zwaar vervoer. Daarbij werd op het grondgebied gepatrouilleerd en nu maakte de politie de resultaten bekend. Er werden 12 vrachtwagens uit het verkeer gehaald.

De nationale actie op de controle van het zwaar vervoer liep vorige week donderdag. Politie Westkust nam er aan deel en concentreerde zich specifiek op de controle op het ‘Uitzonderlijk Vervoer’. Er werd geen vaste locatie opgesteld, maar in de zone werd gepatrouilleerd en werd actief gezocht naar mogelijke overtreders. In totaal werden zo 12 vrachtwagens uit het verkeer gehaald voor een controle. Vijf van die vrachtwagens vielen in de categorie ‘Uitzonderlijk Vervoer’. In totaal werden vijf overtredingen vastgesteld.

Ladingverzekering

Twee chauffeurs kregen een onmiddellijke inning van 350 euro wegens inbreuken op de ladingverzekering. Er werd ook een boete van 300 euro uitgeschreven wegens het niet uitschuiven van de breedte-borden bij een uitzonderlijk vervoer dat uitzonderlijk is omwille van de breedte. Tot slot volgde ook nog een onmiddellijke inning van 350 euro omdat de achterwaartse bescherming niet conform was en een van 126,02 euro omdat de chauffeur de veiligheidsgordel niet droeg. (JH)