Politie Westkust onderzoekt resem diefstallen: van flessen whisky tot omvormers zonnepanelen

Politiezone Westkust is een onderzoek gestart naar verschillende diefstallen op het grondgebied, gaande van winkeldiefstallen tot een grote diefstal op een bouwwerf. Daarbij werden zeven omvormers gestolen voor zonnepanelen. Die zijn ongeveer 1.000 euro per stuk waard.

De grootste diefstal van de omvormers van zonnepanelen werd deze ochtend vroeg ontdekt in de Louisweg in Nieuwpoort. Daar wordt op dit moment een groot appartementcomplex gebouwd. Het gebouw is onderverdeeld in verschillende blokken. De omvormers voor de zonnepanelen waren al geplaatst in september. Tussen 21 september en deze ochtend zou de diefstal gepleegd zijn. Eerder was er wellicht niemand meer aanwezig.

De onbekende dieven verwijderden zeven omvormers voor zonnepanelen door ze uit de muur te halen zonder dat ze daarbij schade toebrachten. Het gaat om een grote buit want een omvormer is al gauw 1.000 euro waard. De dieven zijn onbekend. Ook in een handelszaak op de Zeedijk in De Panne werd deze ochtend een diefstal vastgesteld.

Tussen zondag en deze ochtend gingen de dieven naar de niet-afgesloten zijgevel en stalen daar tien bakken leeggoed, gaande van frisdranken tot biersoorten. Nog woensdagochtend werd een winkeldief betrapt in een warenhuis in de Koninklijke Baan in Koksijde. Hij ging aan de haal met een fles wijn en vluchtte naar het Guido Gezelleplein. De uitbater trof hem daar aan en belde de politie. Die kwam ter plaatse en herkende een 30-jarige Pool die ze eerder in de nacht opgesloten hadden voor openbare dronkenschap. De fles wijn konden ze terugvinden maar die had de Pool intussen opgedronken. In de Colruyt in de Jozef Cardijnlaan in Nieuwpoort tot slot werd dinsdagmiddag een 32-jarige dief uit Ichtegem betrapt. Hij had drie flessen whisky onder zijn kledij gestolen, kocht wat snoep, maar werd betrapt. De flessen werden terug genomen. (JH)