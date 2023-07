Politie Westkust neemt twee nieuwe wagens voor interventieteam in dienst

Politiezone Westkust (Koksijde/De Panne/Nieuwpoort) nam vlak voor het begin van de vakantie de sleutels in ontvangst voor twee nieuwe wagens voor het interventieteam.

Het gaat om twee splinternieuwe Volvo’s XC 60 die vrijdag afgeleverd werden door Automobilia afgeleverd aan het Centraal Politiehuis in Koksijde. De wagens zullen worden gebruikt door de dienst Interventie en dienen ter vervanging van twee andere wagens. Ook de dienst Recherche en het Snel Responsteam zetten sinds kort nieuwe wagens in. In totaal telt het wagenpark van Westkust zo zes nieuwe wagens.

“Met de komst van deze nieuwe wagens vernieuwen we ons wagenpark met in totaal zes wagens. Uiteraard voorzien wij in een specifieke rijopleiding voor onze medewerkers,” zegt korpschef Nicholas Paelinck.

Ook Marc Vanden Bussche, voorzitter van het politiecollege, is tevreden met de aankoop. “Ik ben blij dat we dergelijke performante wagens kunnen inzetten. De wagens werden nog net op tijd geleverd bij de start van het toeristisch zomerseizoen wanneer het alle hens aan dek is voor de politiediensten. Ik dank Automobilia voor de vlotte en goede samenwerking.” (Jelle Houwen)