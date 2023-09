Politie Westkust krijgt drie aangiftes van diefstallen binnen

Politiezone Westkust kreeg vrijdag drie aangiftes binnen van diefstallen in de regio. In twee gevallen kon buit worden gemaakt.

In een eerste geval werd een 29-jarige man uit De Panne op heterdaad betrapt bij een diefstal op de Markt in De Panne. Donderdagavond om 18 uur 10 zagen getuigen hoe de man over de markt wandelde met een fiets. Daarbij was hij het gesloten achterwiel van de fiets aan het opheffen om de tweewieler zo te kunnen verplaatsen. Plots stopte hij, maakte enkele foto’s en vertrok hij terug. De opmerkzame getuigen lieten de fiets daarna plaatsen bij een hotel in de buurt zodat de dief de tweewieler niet meer zou kunnen meenemen. De politie kwam ter plaatse en die identificeerde de dader als een 29-jarige man uit De Panne.

In de Oude Veurnevaart in Sint-Joris bij Nieuwpoort werd dan weer een inbraak vastgesteld in een appartement. De feiten dateren van tussen 10 september en vrijdagmiddag om 14 uur. Het slot bleek te zijn opengebroken, maar bij nazicht was er binnen niets gestolen. Vrijdagavond kwam dan weer een aangifte binnen van een diefstal op de Kaai in Nieuwpoort. Tussen 18 uur 30 en 19 uur 30 werd de batterij van een elektrische fiets uit een fietsenstallen van een flatgebouw gestolen. De dader is spoorloos. (JH)