Politie Westkust houdt met drone en samen met boswachter preventieve controles tegen mensensmokkel

Politie Westkust houdt regelmatig preventieve patrouilles, onder meer in het natuurgebied De Westhoek, om eventuele mensensmokkel op te sporen. Deze week werden nog 35 transmigranten ontdekt in een boot in Franse wateren.

Dat de mensensmokkelproblematiek zeker nog actueel is bleek dinsdagochtend nog. In Franse wateren werd een boot ontdekt met aan boord 35 transmigranten die zich aan de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk waagden. De hulpdiensten snelden ter plaatse maar moesten uiteindelijk niemand evacueren.

Levensgevaarlijk

Toch blijft de oversteek levensgevaarlijk. Het is nog steeds niet duidelijk vanwaar de vluchtelingen vertrokken zijn, vooraleer ze in Franse wateren gespot werden.

“Politiezone Westkust houdt regelmatig preventieve patrouilles in het kader van de mensensmokkelproblematiek”, zegt Ine Deburchgraeve van PZ Westkust.

“Mensensmokkelaars proberen transmigranten in gammele bootjes van het vasteland naar het Verenigd Koninkrijk over te brengen. Daarom patrouilleren we gericht op stranden, duinen en in natuurgebieden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in natuurgebied De Westhoek, even groot als de bebouwde kom van De Panne.”

Droneteam en boswachter

“Ons droneteam helpt onze reguliere patrouilles daarbij. Daarnaast krijgen we ook hulp van de boswachter van Natuur en Bos en nog andere partners. Bij daglicht zijn dergelijke patrouilles van belang om verborgen materiaal zoals kleine bootjes, brandstof in jerrycans, zwemvesten en buitenboordmotoren en voorbereidende handelingen op te sporen. Daardoor kunnen er ook ’s nachts in de duisternis gericht en veilig opzoekingen verricht worden naar mensensmokkelaars.”

De politie vraagt aan burgers om hen in te lichten wanneer ze zelf verdachte personen of nautisch materiaal aantreffen in de Westkust, dit kan via 058 533 000. (JH)