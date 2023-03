Politie Westkust betrapt 125 hardrijders tijdens flitsactie

Politiezone Westkust hield maandag een flitsactie op drie plaatsen waar maximaal 50 kilometer per uur gereden mag worden. Er werden in totaal 125 hardrijders betrapt.

Op de N34 in Nieuwpoort reden 55 bestuurders sneller dan de maximaal toegelaten snelheid van 50 kilometer uur. In de Veurnestraat in De Panne respecteerden 27 bestuurders de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur niet. En op de Strandlaan in Koksijde tot slot reden 43 bestuurders sneller dan 50 kilometer per uur. De Veurnestraat en Strandlaan liggen binnen bebouwde kom. De N34 te Nieuwpoort ligt weliswaar buiten bebouwde kom, maar ook mag niet harder dan 50 worden gereden. In totaal werden dus 125 hardrijders betrapt. De komende weken staat de mobiele flitser opgesteld op 24 maart, 30 maart, 18 april en 26 april. De politie houdt uiteraard ook onaangekondigde flitsacties. (JH)