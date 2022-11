Politie waarschuwt voor valse doofstomme bedelaars in Westkust

De politie Westkust (De Panne/Koksijde/Nieuwpoort) waarschuwt voor twee malafide bedelaars die zich voordoen als doofstom en om geld bedelen. Dat is niet alleen verboden, bovendien zijn ze ook niet echt doofstom.

De politie kreeg de afgelopen dagen al enkele meldingen en waarschuwt nu de bewoners en de winkeliers. “Twee mannen doen zich in winkels op het grondgebied van onze politiezone voor als zijnde doofstom en vragen, soms via een petitie, om geld”, klinkt het bij de politie.

Verboden

“Laat je niet in de luren leggen want de mannen zijn wel degelijk spraakvaardig. Bovendien is bedelen in de politiezone verboden en is de politie gemachtigd om het geld bij de bedelaars in beslag te nemen. Wie een bedelaar opmerkt die zich voordoet als doofstomme en om geld vraagt moet niet aarzelen om onmiddellijk de politiediensten te verwittigen.” Dat kan op het nummer 058 53 30 00. (JH)