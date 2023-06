Politie vraagt hulp: Wie kent onbekende man die aangetroffen werd op het strand van Wenduine?

Op woensdag 7 juni 2023 werd het lichaam van een man aangetroffen op het strand van Wenduine. Tot op heden kon deze persoon nog niet geïdentificeerd worden.

Hij is tussen de 60 en 65 jaar oud. Hij is normaal gebouwd en is ongeveer 1m75 lang. Hij heeft kort grijzend haar en een grijze baard en snor. Hij onderging een hazenlipoperatie en heeft een schedeldakprothese. Hij volgde een behandeling tegen epilepsie en nam het medicijn topiramaat (merknaam “Topamax”).

Hij droeg een donkerblauwe T-shirt met een kraag in rood en blauw van het merk “Tom Tailor” in de maat XXL en bruine schoenen van het merk “ECCO” in maat 44.