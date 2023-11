Politie voert onderzoek naar BMW zonder nummerplaten die kort na inbraken rondreed in Houthulst

Politiezone Polder doet een oproep naar getuigen of mensen die meer info hebben over een zwarte BMW 5-serie die afgelopen weekend meermaals opgemerkt werd tussen Houthulst en Staden en zonder nummerplaten reed. Eerder vrijdag werd op drie plaatsen ingebroken in Houthulst.

Zaterdagochtend nog deed de politie een oproep tot alertheid voor inwoners nadat er kort na elkaar drie inbraken werden vastgesteld in Houthulst. Dat gebeurde op vrijdag. De dieven sloegen telkens toe in de namiddag of vooravond. Ze braken de woningen op, doorzochten die en gingen aan de haal met geld en juwelen. Meldingen van de inbraken werden ook gedeeld op sociale media zodat daar ook extra alertheid ontstond.

Afgelopen weekend, dus na de inbraken, werd dan weer een verdachte auto meermaals opgemerkt. “Er werd ons gemeld dat er in het afgelopen weekend een zwarte BMW, 5 serie, zonder nummerplaten opgemerkt werd tussen Staden en Houthulst. Mensen die informatie hebben met betrekking tot de eigenaar/bestuurder van dit voertuig nodigen we uit om hun info over te maken naar pz.polder.lik@police.belgium.eu“, doet politiezone Polder nu een oproep. De auto werd meermaals gespot en beelden circuleren ervan op sociale media. Of het voertuig iets te maken heeft met de inbraken is onduidelijk maar in ieder geval gaat het om een verdachte situatie die de politie wil onderzoeken (JH)