Politie verbaliseert Brugs café Charlie Rockets voor biljartende klanten

Het Brugse café en hostel Charlie Rockets kreeg vrijdagavond politie over de vloer. Reden? Een klacht over enkele klanten die aan het biljarten waren; wat verboden is in deze coronatijden. “Als er boetes volgen ga ik procederen”, zegt uitbater Karel Hessels.

Het was vrijdagavond opschrikken voor de uitbater, het personeel en de klanten van café/hostel Charlie in de Hoogstraat in Brugge. Omstreeks half elf ‘s avonds stapte een ploegje politieagenten de zaak binnen en ze wisten duidelijk waar precies in de zaak ze moesten zijn. De agenten stapten resoluut naar de zaal met poolbiljarttafels aansluitend bij het café. Iedereen die aan het spelen was moest zijn identiteitskaart tonen en ook de dienstdoende barman moest zich identificeren. Sinds de opnieuw strengere coronamaatregelen zijn zogenaamde caféspelen zoals tafelvoetbal, darts en allerlei vormen van biljart verboden in horecazaken.

“Er is gisteren inderdaad een politie-interventie geweest in deze horecazaak”, bevestigt woordvoerster van Lokale Politie Brugge Lien Depoorter. “De interventie kwam er op basis van een melding van een burger. Het ging om elf klanten die aan het biljarten waren. Wat het gevolg voor de uitbating en de betrokken klanten precies zal zijn kan ik niet zeggen. Er werd een PV opgesteld dat dan in principe overgemaakt wordt aan het parket die moet beslissen welk gevolg er aan gegeven wordt.”

Uitbater Karel Hessels toont zich bijzonder misnoegd over de politie-interventie. “Heel wat van die coronamaatregelen zijn onduidelijk en gewoon niet logisch. Biljart en darts en dergelijke meer zijn toch ook sporten? En het is niet verboden om te sporten, toch?”, stelt de uitbater. “Bovendien staan de pooltafels niet tussen de andere klanten maar in een afzonderlijke zaal. De mensen die biljarten mengen zich dus niet onder de overige klanten. Wat doen die mensen verkeerd? En als ik nu hoor dat het op basis is van een klacht van een burger… In wat voor een triestige maatschappij zijn we terecht gekomen…? Een ding is duidelijk: als hier boetes uit voort komen, ga ik er zeker tegen procederen!”