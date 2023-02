Politie vat bestuurder (20) die wegvluchtte na aanrijding in Oostende: jongeman had geen rijbewijs en legde positieve speekseltest af

De gevluchte bestuurder van een verkeersongeval, in de Dekenijstraat in Oostende, met stoffelijke schade kon even later worden gevat door de politie. De man had geen rijbewijs op zak. Dat meldt de politie van Oostende in een persbericht.

Woensdagochtend in de Dekenijstraat, omstreeks 7 uur, reed een chauffeur met zijn auto een geparkeerde wagen aan, die vervolgens tegen een voorgevel botste. De aanrijder bleef niet ter plaatse, maar kon door de politie in de buurt worden gevat. De 20-jarige bestuurder legde een positieve speekseltest af en was niet in het bezit van een rijbewijs. De politie trof in de auto ook een fles lachgas aan. Het voertuig werd geïmmobiliseerd en het parket voert verder onderzoek.