Politie van Komen-Waasten stelt stickeralbum voor

Verzamelen, plakken, ruilen en leren! Met het Poconini stickeralbum trekt de politie van Komen-Waasten volop de kaart van de jeugd en de lokale economie. “50 stickers tonen en vertellen de werking van de politiezone op een kindvriendelijke manier”, lacht zonechef Dauchy bij de voorstelling van het boek.

Weinig mensen die de beroemde stickerboeken met voetbalsterren niet kennen. “De link hiermee was dan ook snel gelegd, vandaar de typische naam”, verklaart de korpschef. “Poco, politiehond en onze mascotte, zorgt ervoor dat we vooral naar de jeugd toe erg aanspreekbaar worden. Een stickeralbum en Poco? De naam Poconini werd nagenoeg meteen naar voren geschoven.”

Geen schrik voor uniform

“Door middel van 50 stickers maken kinderen, tussen de 5 en 13 jaar, kennis met alle aspecten van ons werk. De jeugd van vandaag zijn de politiemensen van morgen dus is het belangrijk dat we hen nu reeds weten te bekoren. Daarnaast is het ook belangrijk dat we hen duidelijk maken dat ze geen schrik hoeven te hebben van het uniform. De politie is er nog steeds om iedereen te helpen, niet om mensen angst in te boezemen.”

Gratis te krijgen

Het stickerboek, dat in 300 exemplaren werd gedrukt, is gratis te verkrijgen via de politiezone. Een eenvoudige mail naar police.day.4@gmail.com volstaat om er eentje te reserveren. De stickers worden op verschillende plaatsen in de gemeente gratis verdeeld en dit tot en met 25 mei. De vier laatste stickers zullen worden verdeeld tijdens de opendeurdagen van de politie op 12 juni. Ze zullen meteen ook het nieuwe korpslogo onthullen.