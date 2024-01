Politie treft vier jonge transmigranten aan langs straat in Diksmuide

De politie van Diksmuide trof in de nacht van woensdag op donderdag vier jonge transmigranten aan die op straat liepen in Diksmuide. Ze werden meegenomen naar het commissariaat.

De wachtdienst van de politie Polder werd woensdagnacht verwittigd over een verontrustende situatie in de Kaaskerkestraat in Diksmuide. Om 3.30 uur liepen daar vier jongemannen te voet langs de straat. Allen bleken ze erg weinig op zak te hebben. “Onze ploegen gingen ter plaatse en konden hen onderscheppen”, meldt de politie.

“Het bleek te gaan om vier jongemannen die allemaal minderjarig beweren te zijn. Ze hadden niks van geldige identiteitsdocumenten op zak maar zeggen van Eritrea afkomstig te zijn. Ze waren in het bezit van schamele bezittingen en bij nazicht daarvan blijkt dat ze vermoedelijk de afgelopen dagen hebben geprobeerd om de oversteek te maken naar het Verenigd Koninkrijk.”

Hoe ze daarna in Diksmuide terechtgekomen zijn is onduidelijk. De vier werden bestuurlijk aangehouden en meegenomen naar het politiecommissariaat. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) werd verwittigd die een beslissing moet nemen. (JH)