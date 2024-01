Politie treft geseind persoon aan bij controles op trams en bussen

Een politieteam van zone Westkust voerde afgelopen maandag diverse controles uit op trams en bussen in Nieuwpoort. Dat gebeurde in het verleden ook al. Er werd een geseind persoon aangetroffen.

De controles van zone Westkust gingen afgelopen maandag door in Nieuwpoort, onder andere aan de Kaai. Het afgelopen jaar voerde Westkust meerdere van die controles uit. “We controleerden zes trams, drie bussen en drie wagens”, zegt Hélène Ingels van Westkust.

“Bij de controles op trams en bussen kregen we ondersteuning van een drugshond die personen aanduidde die mogelijk verdovende middelen bij zich droegen. De personen die de drugshond aanwees, werden aan een grondigere controle onderworpen. In totaal controleerden we 19 personen. Voor één van hen werd een proces-verbaal voor drugsbezit opgesteld. We troffen ook één geseind persoon aan. Tot slot werd één gemeentelijke administratieve sanctie opgesteld voor wildplassen. Dankzij het WVL4-hondenteam is er in principe altijd één hondengeleider met hond beschikbaar voor opdrachten in politiezone Polder, politiezone RIHO, politiezone Vlas en in onze politiezone Westkust.” (JH)