Politie Temse doorprikt verhaal van Roeselarenaar Mike (50) die op kerkhof overvallen zou zijn

De in de omgeving van Roeselare alom bekende Mike V. (50) kwam begin deze week op de proppen met een verhaal over een overval op het kerkhof. Bij een bezoek aan zijn drie weken geleden overleden plusdochter, zouden drie jonge mannen – die hij ook goed wist te beschrijven – hem aangevallen hebben. Hij liep daarbij verwondingen op. Maar bij verhoor door de politie viel hij door de mand. De overval bleek verzonnen. Of toch al zeker de plaats waar het gebeurde, de man bevestigde ook aan onze redactie dat hij wel degelijk is overvallen. Maar waar die feiten zich afspeelden, dat wilde of kon hij niet kwijt.

In Temse haalt men opgelucht adem, het kerkhof blijkt er niet de onveilige plaats waar je plots uit het niets kan aangevallen worden. Mike V. – die jarenlang in onze provincie woonde, maar nu met zijn tweede man in de Temse huist – had nochtans een verhaal opgedist gestaafd met enkele foto’s van verwondingen. Die zijn ook echt, blijft hij beweren. Dat probeert hij ook te staven met een medisch attest.

Emotioneel component

Maar uiteraard valt zijn hele verhaal in het water, omdat hij loog over de locatie waar het zich afspeelde. Dat verhaal deed ondertussen al flink de ronde op sociale media en de reguliere mediakanalen, ook al omwille van het emotionele relaas dat verbonden was met de overleden plusdochter. Ook bij ons, maar dat bericht is ondertussen offline gehaald.