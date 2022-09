Politie Spoorkin onderzoekt derde reeks platgestoken banden in Lo in jaar tijd

In het centrum van Lo werden voor de derde keer in een jaar tijd banden van auto’s of aanhangwagens lek gestoken. Bij de vorige twee ‘lekke bandennachten’ kwamen in totaal meer dan 40 aangiftes binnen. Tot nu toe kwamen deze keer twee nieuwe binnen. “Maar via het openbaar gerucht vermoedden we dat er meer zijn. We roepen iedereen op om informatie te delen”, zegt commissaris Toon Fonteyne van Spoorkin.

Heeft de intussen beruchte bandenvandaal in Lo opnieuw toegeslagen? Buurtbewoners vrezen ervoor nadat er tussen woensdagochtend en vrijdag opnieuw banden werden lek gestoken. Hoeveel keer het er dit zijn is niet duidelijk want zeker niet iedereen deed aangifte. “We hebben momenteel weet van twee nieuwe dossiers”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin. “In de Alfons Van Heelaan werden zowel de banden van een personenwagen als die van een aanhangwagen lek gestoken. Het gaat om twee afzonderlijke gevallen. Via het openbaar gerucht vermoeden we echter dat er meer feiten gepleegd zijn maar dat niet iedereen aangifte deed. We vragen dat zeker te doen.”

Veertig eerdere feiten

De politie Spoorkin is immers nog bezig met het onderzoek naar twee eerdere ‘lekke bandennachten’. Het gaat immers om de derde reeks feiten in net geen jaar tijd. Opvallend is er dat er telkens een half jaar tussen zit. Een eerste reeks feiten werd ‘s ochtends op 1 oktober vorig jaar vastgesteld. In de loop van de voormiddag kwamen meteen acht meldingen binnen bij de politie maar in totaal werden er twintig feiten van lekke banden vastgesteld. De feiten vonden toen plaats in de West- en Ooststraat, de Romanestraat, de Rozestraat en op de Oude Eiermarkt en de Markt. Van sommige wagens werd meer dan een band lek gestoken. De politie verzamelde alle info en startte een onderzoek. Er werd onder meer nagegaan of camerabeelden iets opleverden. Vervolgens bleef het bijna een half jaar stil. Op zondag 5 maart van dit jaar sloeg de vandaal weer toe. Opnieuw werden een twintigtal feiten gemeld in verschillende straten in het dorpje.

Informatie delen

De kans bestaat dat de nieuwe feiten door dezelfde dader werden gepleegd want het is opvallend dat telkens zowel auto’s én aanhangwagens werden geviseerd. “Naast de oproep aan slachtoffers om aangifte te doen van de feiten vragen we hen ook om informatie te delen”, vervolgt commissaris Toon Fonteyne. “Alle informatie die we krijgen kan nuttig zijn voor ons onderzoek. De vorige feiten zitten nog in onderzoek en we hielden daar een buurtonderzoek.” Voorlopig leidde dat nog niet tot de ontmaskering van de dader. (JH)