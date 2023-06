Politie sluit vijf standen en neemt duizenden producten in beslag bij controle Sinksenbraderij

Afgelopen maandag werd, naar jaarlijkse gewoonte, de Sinksenbraderij in De Barakken georganiseerd. Niet alleen vonden heel wat bezoekers de weg naar de volkse buurt, ook de politie en verschillende overheidsdiensten waren present. Tijdens een controleactie werden 5 standen gesloten en duizenden producten in beslag genomen.

Het goede weer was van de partij net als duizenden mensen die tussen de verschillende standen van de Sinksenbraderij wandelden. Tussen die bezoekers waren ook leden van politiezone Grensleie aanwezig, die samen verschillende overheidsdiensten een gecoördineerde controleactie op poten hadden gezet.

“We moeten onze lokale economie beschermen tegen malafide praktijken en paal en perk stellen aan deze ondermijnende criminaliteit”, klonk het bij commissaris Claude Vannieuwenhuyse. “Dergelijke acties, waarbij de krachten van het lokale korps en die van overkoepelende instanties worden gebundeld, zullen in de toekomst zeker nog worden herhaald.”

25 standen werden gecontroleerd, met resultaat zo blijkt uit de cijfers. Het FAVV stelde 6 PV’s op voor zware inbreuken, de sociale inspectiediensten stelden 5 processen-verbaal op en 2 personen werden bestuurlijk aangehouden toen bleek dat ze illegaal in het land verbleven. Ook de economische inspectie was aanwezig tijdens de actie. 3 processen-verbaal voor sluikwerk en 3 processen-verbaal voor namaak werden opgesteld. Meer dan 3000 goederen werden in de nasleep hiervan in beslag genomen. 5 standen werden bestuurlijk gesloten.

“De burgemeester kreeg een gedetailleerd rapport”, sloot de commissaris af. “Hij kan dan ook beslissen of verdere stappen tegen de overtreders worden genomen.”