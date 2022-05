Politie schiet man neer na familieruzie in Eernegem: “Vriendelijke man, maar als hij gedronken heeft, wordt hij een ander persoon”

De buurt rond de Kapelhoek in Eernegem, deelgemeente van Ichtegem, werd tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag opgeschrikt door geweerschoten. De politie schoot er een man neer nadat die zich tegen hen wou keren met een wapen. “Een hele vriendelijke man, maar de alcohol, he”, klinkt het in de buurt.

De man die door de politie neergeschoten werd, woont er samen met zijn vrouw en twee minderjarige kinderen. De buurt reageert enerzijds verrast en anderzijds ook niet verrast door wat zich afgelopen nacht heeft afgespeeld in de kapelhoek. “Er was al eens ruzie tussen het koppel, maar het is stil waar het niet waait”, klinkt het. Zelf hebben de buurtbewoners naar eigen zeggen nooit problemen gehad met de man. “Die mensen zijn altijd even vriendelijk en echt problemen waren er nooit”, aldus een buurtbewoner.

Tot de nacht van vrijdag op zaterdag. De politie van politiezone Kouter kreeg omstreeks 4 uur een melding binnen van moeilijkheden in een woning. De toegesnelde inspecteurs konden echter niet op veel medewerking rekenen van de man die verantwoordelijk was voor de moeilijkheden. Op een gegeven moment stond de straat volgens buurtbewoners vol politieagenten. “We hadden wel wat geroep gehoord en een deur horen toeslaan”, klinkt het verder. “Toen de politie toekwam bleek het ernstig te zijn. De politie-inspecteurs hebben anderhalf uur op de man ingepraat, maar die weigerde blijkbaar elke medewerking.”

Plots weerklonk geroep van de inspecteurs. “Leg je wapen neer”, klonk het volgens een andere buurtbewoner. “Omstreeks 5.15 uur weerklonken drie geweerschoten. De man bleek geraakt te zijn in zijn arm. Waarschijnlijk wilden ze hem zo neutraliseren. Dat is niet wat je verwacht in het anders zo rustige Eernegem. De man werd neergeschoten in zijn tuin.”

Burgemeester van Ichtegem, Lieven Cobbaert (Liberaal 2018), bevestigt het verhaal. “Het is inderdaad zo dat de politie afgelopen nacht een schot moeten lossen heeft in kader van zelfverdediging”, aldus de burgemeester. “De man raakte daarbij gewond, maar is nooit in levensgevaar geweest. Hij ligt nu onder politiebewaking in het ziekenhuis, waar hij herstelt van zijn verwondingen.”

Volgens de buurt was de man een gelegenheidsdrinker en zijn er daardoor soms problemen. “Hij is een hele vriendelijke man, maar als hij gedronken heeft, dan is hij een ander persoon. Hij is dan niet meer te herkennen en dat is jammer, want zonder die alcohol zou hij geen vlieg kwaad doen. Ik vind het vooral jammer voor zijn vrouw en kinderen. Die waren gelukkig niet meer thuis toen de politie toekwam en waren dan ook geen getuige van het schietincident”, aldus een van de buren.

De straat bleef tot ongeveer 14 uur afgezet en het parket kwam ter plaatse. De juiste omstandigheden van het schietincident worden nu onderzocht.

(JRO)