Politie Polder informeert bewoners voor gevaren van internetcriminelen: “Deze zomer verloor iemand nog 12.000 euro aan valse bankmedewerker”

In zaal De Balluchon in Koekelare hield de politie Polder woensdagavond haar eerste infoavond om te waarschuwen voor internetcriminelen. Met een kleine honderd aanwezigen was de opkomst groot. Het fenomeen treft dan ook velen. “We krijgen soms dagelijks een aangifte, maar dan nog doet ruim 80% geen melding”, zegt commissaris Rafael Rondelez. “Dat is wél belangrijk. Deze zomer verloor nog iemand 12.000 euro aan een valse bankmedewerker.”

Politiezone Polder (Diksmuide/Houthulst/Kortemark/Koekelare) houdt vier weken op rij een infoavond rond internetcriminaliteit, een in elke gemeente. Daarmee willen ze de burgers zoveel mogelijk sensibiliseren en tools aanreiken om de gevaren voordien te herkennen.

De eerste avond vond woensdagavond plaats in De Balluchon in Koekelare en kende meteen een opkomst van bijna honderd aanwezigen. Vooral een wat ouder publiek, want vaak zitten zij in de doelgroep van gehaaide internetcriminelen.

12.000 euro verloren aan bankmedewerker

“Internetcriminaliteit is een stijgend fenomeen en meer en meer mensen hebben er schrik voor”, zegt commissaris Rafael Rondelez.

“Dat blijkt uit onze veiligheidsmonitor. En alhoewel we dagelijks wel een aangifte krijgen, zijn veel mensen ook weinig geneigd dit aan te geven. Soms wel 80% doet geen aangifte. Omdat het om een klein bedrag gaat, omdat ze denken dat de politie er toch niets aan doet of uit pure schaamte. Aangifte doen is altijd belangrijk, en zo kunnen we ook dossiers oplossen. Deze zomer verloor een inwoner in onze zone nog tussen de 12.000 en 14.000 euro aan een valse bankmedewerker, die bij de bewoner thuis kwam om zogezegd een fraudeprobleem op te lossen en vervolgens de bankkaart door te knippen.”

Tips en tricks

Tijdens de infoavonden krijgen de aanwezigen tips en tricks om internetcriminaliteit te herkennen en vooral te voorkomen. Alle aanwezigen, waaronder burgemeester Patrick Lansens, vonden de uiteenzetting van anderhalf uur erg boeiend.

“Dit is niet alleen interessant voor ons”, zegt een koppel vijftigers, “maar ook voor onze omgeving. Voor ons is het soms al moeilijk om mee te kunnen in die snelle digitale wereld, maar onze eigen ouders zijn nog een pak ouder en ook zij zijn zelf nog graag online. Het kan ons maar helpen om veel miserie te voorkomen.” (JH)