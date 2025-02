Politie organiseert jobbeurs voor scholieren in Komen

Het is een uitdagende tijd voor heel wat bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe werkkrachten. Ook de politie ontsnapt niet aan de dans, met plaatsen die steeds moeilijker ingevuld raken. De politie van Komen-Waasten organiseerde daarom een echte jobbeurs, gericht op de schoolgaande jeugd.

De politie, de brandweer en zelfs een eenheid van het leger: zowat iedere tak van de hulp- en ordediensten tekende present tijdens de jobbeurs. In de zaal van het Koninklijk Atheneum werden de leerlingen van de drie secundaire scholen verwelkomd. “Het gaat hier specifiek om leerlingen uit het vijfde, zesde en zevende jaar”, verklaart communicatieverantwoordelijke Norma Decraye. “Voor heel wat politiezones is het een ware strijd om nieuwe recruten te vinden. Vaak weet de jeugd niet hoe breed ons takenpakket is, en daar helpt een jobbeurs natuurlijk wel bij.”

Demo’s

De politiezone liet dan ook geen steen ongemoeid om het gebeuren zo aantrekkelijk mogelijk te maken. “Er waren demo’s van onze hondenbegeleiders, de politie van Doornik was eveneens aanwezig en gemotiveerde zielen konden aan de slag op ons hindernissenparcours. Van de meer dan 70 leden van onze politiezone stonden 15 onder hen er ook op om hier aanwezig te zijn. Het toont de lokale betrokkenheid van iedereen aan, een sociaal aspect van onze job dat misschien niet altijd even prominent in beeld komt.”

Succes

De jobbeurs bleek een succes, waar een vervolgverhaal aan zal worden gebreid. “Het zal altijd een uitdaging blijven om vooral lokaal nieuwe mensen te vinden”, liet korpschef Sebastien Dauchy nog weten. “Maar dat wil niet zeggen dat we daarom de armen zullen laten rusten. Die lokale verankering is het hele jaar door erg belangrijk. Zo werken we nauw samen met de secundaire scholen die de richting TQ Security aanbieden: een zevende specialisatiejaar dat leerlingen moet klaarstomen voor een carrière in ordehandhaving. Daar krijgen ze al een eerste glimp van de prachtige job als politieagent.” (SR)