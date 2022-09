Politie op zoek naar identiteit verwarde Russische man die in Houthulst werd aangetroffen

Politiezone Polder is op zoek naar wie meer weet over een verwarde man die zondagochtend aangetroffen werd in een woning in Houthulst. Er werd een identificatieverzoek voor verspreid.

Politiezone Polder verspreidde een foto van de man van wie momenteel nog totaal onduidelijk is om wie het gaat. “Op verzoek van het Parket West-Vlaanderen , afdeling Ieper, verspreiden we dit identificatiebericht”, meldt politiezone Polder. “Deze onbekende persoon werd zondagmorgen aangetroffen in Houthulst waar hij een woning was binnen gedrongen. Hij was helemaal doorweekt. De man heeft geen enkel identiteitsdocument op zich. Hij blijkt Russisch te spreken, vermoedelijk afkomstig uit Moldavië. Een tolk werd gezocht, maar deze kan geen zinnig woord uit de man krijgen. Hij kampt vermoedelijk met psychische problemen. Indien iemand betrokkene herkent, gelieve contact op te nemen met de PZ Polder op het nummer 051/51.00.00.”

De interne referentie bij de politie is VU.32.L1.004781/2022. Over de man is momenteel niets geweten. Het is niet duidelijk of hij al lang in de streek verblijft dan wel op zoek was naar iets. Hij krijgt momenteel de gepaste hulp. (JH)