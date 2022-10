Politie op zoek naar daders kluisdiefstal bij zaak ‘La Fuente’ in Brugge: “Erg als ze in kamer van je dochtertje zitten”

De politie heeft een opsporingsbericht verspreid naar de daders en een belangrijke getuige van een kluisdiefstal in Brugge. Op 7 oktober 2021 omstreeks 21.45 uur stalen twee onbekende mannen de kluis uit het woongedeelte van de eigenaars van de zaak ‘La Fuente’ gelegen op de Vrijdagmarkt.

Op 7 oktober 2021 waren de uitbaters van La Fuente, Elisia Welvaert en Lorenz Carpentier, al enkele dagen op reis in Gran Canaria. Op dat moment werd ingebroken in La Fuente, de loungebar op de Vrijdagmarkt in Brugge, waar ze ook wonen. “In die kluis zaten onze spaarcenten, maar ook autosleutels, onze verlovingsringen… Maar vooral erg vonden we dat ze met hun modderige voeten in de slaapkamer van onze babydochter zijn geweest. En in onze slaapkamer. Dat wil je niet meemaken”, zegt Elisia. De dieven moeten vervolgens met de loodzware kluis over het dak zijn geklommen.

De kluis werd de dag nadien leeggeroofd teruggevonden ter hoogte van het fietspad Hoge Lane met de Paul Gilsonstraat langs een omheining van een buurtewoner. De twee verdachten werden gefilmd door de bewakingscamera’s toen ze de kluis met een steekkarretje over “t Zand” transporteerden. Die beelden waren ook te zien in het VTM-programma Faroek, waar Elisia en Lorenz hun verhaal deden. “In de teruggevonden kluis werden onze verlovingsringen en autosleutels en zo teruggevonden. Maar de centen waren weg”, aldus Elisia. “We hebben wel nog contact gehad met de politie, maar zonder resultaat. We hopen nu natuurlijk dat de oproep iets oplevert, ook omdat het niet bij andere mensen zou gebeuren.”

De avond voordien, op 6 oktober 2021, zijn diezelfde verdachten ook te zien op de bewakingsbeelden. Ze zijn er wellicht op verkenning. Eén van de verdachten praatte kort met een onbekende jonge man. Deze wandelde vervolgens verder en ging een studentenkot binnen. Dit kan een belangrijke getuige zijn.

Beschrijving verdachten

De eerste verdachte heeft een witte huidskleur, en draagt een zwarte hoodie met een logo op de linkermouw. Hij draagt een donkere broek en zwarte schoenen met witte zolen.

De tweede verdachte heeft ook een witte huidskleur. Hij draagt een grijze hoodie van Adidas, een zwarte schoudertas, een donkere broek en zwarte schoenen met witte zolen.

Beschrijving getuige

Deze man draagt een zwarte trui met kap, een zwarte trainingsbroek met strepen opzij, en een zwarte rugzak.

Foto van de getuige © parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge