Politie Oostende niet van plan om patrouilles te splitsen

De politie is niet van plan om de patrouilles te ontdubbelen en per auto slechts één agent te voorzien. “We moeten geen Amerikaanse toestanden kopiëren”, zegt korpschef Philip Caestecker.

Het opmerkelijke voorstel om de politiepatrouilles niet meer met twee maar met één agent te laten plaatsvinden kwam de partij Pro Actief Oostende naar aanleiding van zeven inbraken op de wijk Stene. “Het tekort aan personeel kan niet binnen de drie maanden worden weggewerkt. We moeten creatiever worden in de zoektocht naar oplossingen die de veiligheid van de inwoners ten goede komen. De patrouilles van twee mensen zouden moeten gesplitst worden. Zo verhogen we de zichtbaarheid met 50 procent. Dat gebeurt ook in de Verenigde Staten”, zo motiveerde voorzitter René Wyffels.

Wijkpolitie altijd solo

Korpschef Philip Caestecker : “De recente inbraken in Oostende zitten vooralsnog in onderzoek. Dergelijke feiten worden op het operationeel overleg bekeken en zullen desgevallend aanleiding geven tot onder meer extra toezicht en patrouilles. De wijkpolitie is niet minder aanwezig in de wijken. Integendeel, sinds de wijkinspecteurs postvatten in de verschillende ontmoetingscentra, is het contact met de burger zelfs verhoogd. Bovendien maken de wijkmedewerkers van hun verplaatsing van of naar het ontmoetingscentrum gebruik om in bepaalde straten en stadsdelen – ook de ‘buitenwijken’ waarvan sprake – toezicht te houden. Onze wijkpolitiemensen gaan altijd al solo de baan op. Patrouilles van de wijkpolitie per twee bestaan gewoonweg niet. Je kunt ze dan ook niet gaan ‘splitsen’.”

VS niet kopiëren

“Binnen de interventieploegen zijn er trouwens ook fietspatrouilles en motorrijders die altijd solo op pad trekken. ’s Avonds en ‘s nachts gaat evenwel geen enkele politieman of -vrouw alleen op pad. Daar zijn meer dan gegronde veiligheidsredenen voor, gezien, in dit concrete voorbeeld, een inbraak een geweldrisico inhoudt. De vergelijking met de Verenigde Staten gaat al helemaal niet op. Ik denk trouwens niet dat we sommige Amerikaanse situaties hier naar ons land willen kopiëren.”