Politie Oostende neemt deel aan gecoördineerde actie tegen winkeldieven

Op 16 december vond de actie genaamd Forum plaats. De resultaten daarvan worden nu bekend gemaakt. Al meer dan 10 jaar organiseren de lokale recherche gauwdiefstallen en het team winkeldiefstallen van Politiezone Antwerpen een gezamenlijke actie gericht tegen gauwen winkeldieven die toeslaan tijdens de drukte in aanloop naar Kerstmis.

Er werd bij de actie niet enkel aandacht besteed aan de winkelstraten en de kerstmarkt, maar ook op het openbaarvervoer houden politiemensen in burger een oogje in het zeil. De voorbije jaren ondersteunden ook de mobiele eenheid en de wijkteams de actie.

Doorheen de jaren werd duidelijk dat veel verdachten niet alleen in Antwerpen actief zijn, maar dat rondtrekkende daderbendes actief zijn in verschillende steden. In het bijzonder de spoorlijn Amsterdam-Brussel blijkt in trek. Dit jaar werd de actie Forum op initiatief van het Belgisch Netwerk Gauwdiefstallen en het team gauwdiefstallen van PZ Antwerpen opgeschaald. Maar liefst 120 politiemensen uit 15 politiediensten in België en Nederland namen deel, waaronder dus ook Politie Oostende.

De internationale samenwerking en uitwisseling van informatie maakte dat potentiële verdachten sneller werden opgemerkt en konden gelinkt worden aan verschillende feiten. In de loop van de actie werden 34 personen gerechtelijk gearresteerd die werden betrapt op het plegen van een diefstal.

Zeven van hen werden ter beschikking gesteld van het parket. Tien personen werden bestuurlijk gearresteerd. Vier personen die illegaal in ons land verbleven werden opgesloten met het oog op repatriëring.

15 politiezones

Naast PZ Antwerpen en PZ Oostende namen ook politiezones AMOW, Brugge, Gent, Leuven, Lokeren, Limburg Regio Hoofdstad, PolBruno, Regio Turnhout, Rivierenland en de Federale Spoorwegpolitie deel. In Nederland zetten de Landelijke Eenheid Zuid/West, de Landelijke Eenheid Noord/oost en Politie Rotterdam hun schouders onder de actie. Ook het parket van Antwerpen en de dienst Vreemdelingenzaken waren vertegenwoordigd, zodat ook de gerechtelijke en/of bestuurlijke afhandeling van verdachten vlot kon verlopen.