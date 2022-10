Politie Oostende lanceert oproep na reeks auto-inbraken: “Laat geen waardevolle voorwerpen onbeheerd in de auto achter”

De afgelopen tijd vonden verschillende auto-inbraken plaats waarbij telkens andere bezittingen werden gestolen. Er is geen sprake van een stijging in het aantal feiten, maar de politie doet wel een oproep om geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten.

De voorbije drie dagen vond in de Rozenlaan (Mariakerke), Dokter Verhaeghestraat (Westerkwartier) en Aartshertoginnestraat (stadscentrum) telkens één auto-inbraak plaats, waarbij elke keer een ruit van het voertuig werd ingeslagen. In elk van de drie gevallen ging het om een verschillende buit: een laptop, kostuum, en medisch materiaal en spelcomputer. De politie kwam telkens ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en een pv op te stellen.

Met de herfstvakantie voor de deur, lanceert de politie een oproep. “Nadat er drie dagen op rij werd ingebroken op dezelfde wijze, willen we inwoners op het hart drukken om geen waardevolle voorwerpen onbeheerd in de auto achter te laten. Het is uiteraard geen reden om over te gaan tot diefstal, maar zo vermijd je de aandacht te trekken van mensen met slechte intenties”, onderstreept korpschef Philip Caestecker. “De recente voorvallen vragen wel enige nuance. Deze maand stellen we achttien auto-inbraken vast, in september zeventien. Dat waren er in dezelfde maanden vorig jaar respectievelijk 43 en negentien gevallen. Algemeen valt er dus een daling te noteren, waakzaamheid blijft weliswaar geboden.”