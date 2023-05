Politie Oostende controleert zwaar vervoer en afvaltransporten

De diensten Verkeer en Omgevingshandhaving van de politie Oostende werkten dinsdag samen een actie uit waarbij zwaar vervoer en afvaltransporten onder de loep werden genomen.

Tijdens de controle werden zowel professionelen als particulieren gecontroleerd, goed voor in totaal 35 voertuigen. In tien gevallen ging het om vrachtwagens. De politie stelde één proces-verbaal op voor milieu-inbreuken, nadat de informatiefiche van een afvaltransport ontbrak. Op zo’n fiche staat bijvoorbeeld de inhoud en einddoel van de lading. Vervolgens waren er nog verschillende onmiddellijke inningen (OI). Zo voldeed één voertuig niet aan de technische eisen voor zwaar vervoer. Twee andere voertuigen vervoerden een lading (gemengd) afval zonder die te hebben afgedekt. Er was ook één OI voor het ontbreken van een reproductienummerplaat op de aanhangwagen én twee OI’s nadat de bestuurders geen veiligheidsgordel droegen.