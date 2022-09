Politie Oostende betrapt drie bestuurders met gsm achter het stuur

Gisterennamiddag werden drie bestuurders door de politie van Oostende aan de kant gezet wegens gsm-gebruik achter het stuur.

Op de middag wordt een 32-jarige bestuurder op de Albert-I promenade aan de kant gezet wegens gsm-gebruik achter het stuur. De man blaast safe en dient een onmiddellijke inning van 174 euro te betalen gezien hij uit het buitenland komt. De twee andere bestuurders, 31 en 24 jaar, worden tegengehouden op de Torhoutsesteenweg, kort na elkaar. Beiden blazen safe en krijgen de overtreding per post toegestuurd.

Meer verkeer

“Nu het schooljaar weer is opgestart, is er opnieuw meer verkeer op de baan”, vertelt politiewoordvoerder Eline Goeminne. “Voorzichtigheid is meer dan ooit geboden. Wie met een gsm achter het stuur bezig is, verliest de aandacht wat gevaarlijke situaties kan opleveren. We blijven hier dus onverminderd op inzetten. Wie betrapt wordt, mag een boete van 174 euro verwachten. Rijd dus veilig en gebruik geen gsm achter het stuur.”